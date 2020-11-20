Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.



Новая версия фильма называется “Крестный отец, Кода Смерть Майкла Корлеоне”.

Коппола обещал, что в переосмысленом фильме, вышедшем в 1990 году, будут новые начало и конец, новые эпизоды и музыка. Этот вариант фильма, по словам режиссера, в большей степени соответствует замыслу покойного писателя Марио Пьюзо.

В 2008 году режиссер представил отреставрированные предыдущие части “Крестного отца”. Премьера нового фильма состоится 4 декабря.