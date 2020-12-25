Видео опубликовано в Facebook столичной полиции.

“Полиция Киева поздравляет с наступающими рождественскими и новогодними праздниками!” – говорится в подписи к видео.

По случаю Рождества полицейские выполнили “Щедрик” на Софийской площади в Киеве.

Отметим, что в Украине и во всем мире “Щедрик” композитора Николая Леонтовича является одним из неотъемлемых символов Рождества. Хотя в мире эту композицию больше знают как Carol of the Bells.