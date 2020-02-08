В ночь на 10 февраля состоится грандиозное событие в киномире. В Лос-Анджелесе на 92-й церемонии вручения самой престижной премии "Оскара" соберутся самые видные представители мирового кинематографа. А пока #Буквы вспоминают о фильмах, которые получили самое большое количество наград в истории премии.

Бен-Гур

Эпический кинофильм по библейским мотивам, снятый режиссером Уильямом Уайлером в 1959 году, вдохновлен одноименным романом американского писателя Лью Уоллеса.

Фильм “Бен-Гур” впервые в истории кинематографа завоевал “Оскары” сразу в 11 номинациях.

Помимо “Оскаров” фильм Уильяма Уайлера получил 4 премии “Золотой глобус” и премию Британской академии кино и телевизионных искусств “BAFTA”.

Титаник

Американский фильм-катастрофа 1997 года, снятый режиссером Джеймсом Кэмероном, рассказывает о гибели легендарного лайнера “Титаник”.

Главные герои фильма, несмотря на то, что они были членами различных социальных слоев, влюбились друг в друга на борту лайнера, совершавшего свой первый и последний рейс через Атлантический океан в 1912 году.

“Титаник” стал первым в истории фильмом, получившим сразу и “Оскар”, и премию MTV Movie Awards как лучший фильм. Он также является фильмом, который получил 11 премий “Оскар”.

Властелин колец: Возвращение короля

Кинофильм 2003 года является заключительной частью кинотрилогии, снятой Питером Джексоном по роману Дж. Р. Р. Толкина “Властелин колец”.

По сюжету хоббиты Фродо и Сэм, используя Голлума в качестве проводника, продолжают путь к Ородруину. Фродо верит поклявшемуся в верности Голлуму. Но Сэм понимает, что Голлум попытается уничтожить их при первой возможности – он под властью Кольца. Голлум строит козни и всячески пытается поссорить хоббитов.

“Возвращение короля” получил все 11 “Оскаров”, на которые был номинирован.

Вестсайдская история

Художественный фильм режиссеров Роберта Уайза и Джерома Роббинса, снятый в 1961 году, является киноверсией одноименного бродвейского мюзикла, созданного композитором Леонардом Бернстайном, поэтом Стивеном Сондхаймом, а также хореографом и режиссером Джеромом Роббинсом в 1957 году.

Сюжет построен на бессмертной истории Ромео и Джульетты, развернутой на новый лад. На улицах Манхэттена ведут войну две уличных банды, Джеты и Акулы. По одну сторону баррикад оказалась пуэрториканка Мария, по другую – белый иммигрант Тони.

“Вестсайдская история” взяла 10 “оскаров”.

Английский пациент

Драматический фильм 1996 года автора сценария и режиссера Энтони Мингеллы основан на одноименном романе Майкла Ондатже, за который он в 1992 году получил Букеровскую премию.

По сюжету трагическая любовь главных героев обрекла их на смерть, а Северную Африку на немецкое вторжение, это сделало драму одной из лучших в истории кинематографа.

“Английский пациент” удостоился 9 “оскаров”.

Последний император

Историко-биографический художественный фильм, снятый в 1987 году итальянским кинорежиссером Бернардо Бертолуччи, является совместным фильмом таких стран как Великобритания, Италия, Китай и Франция.

Фильм основан на биографии Пу И, последнего императора Китая. В главной роли снялся Джон Лоун. Интересно, что одним из консультантов фильма выступил Пу Цзе, брат последнего императора и один из персонажей картины.

“Последний император” получил 9 премий “Оскар”.

Жижи

Музыкальный фильм режиссера Винсента Миннелли, премьера которого состоялась 15 мая 1958 года, снят по одноимённой пьесе Аниты Лус, которая была поставлена по мотивам романа Сидони Колетт “Жижи”.

В основе картины – рассказ Колетт о молодой парижанке, которую бабушка и тетушка, по семейной традиции готовили к роли куртизанки.

Фильм удостоился девяти премий “Оскар”.

Унесенные ветром

Кинофильм режиссера Виктора Флеминга и продюсера Дэвида Селзника, поставленный по одноименному роману Маргарет Митчелл является первой в мире полнометражной цветной кинокартиной, которая снята по трехпленочной технологии “техниколор”.

По сюжету гражданская война между Севером и Югом еще не началась, но разговоры о ее неизбежности уже заполняют все гостиные. На одной из южных плантаций юная кокетка Скарлетт флиртует со всеми подряд, но в тайне лелеет надежду стать супругой утонченного и благородного Эшли Уилкса.

Фильм завоевал 8 премий “Оскар”.

Отныне и во веки веков

Американский фильм режиссера Фреда Циннемана, рассказывающий о буднях солдат накануне нападения на Перл-Харбор, снят в 1953 году по одноименному бестселлеру 1951 года Джеймса Джонса.

Фильм был номинирован на тринадцать “Оскаров” и получил восемь.

Моя прекрасная леди

Музыкальный фильм 1964 года режиссера Джорджа Кьюкора создан на основе пьесы Бернарда Шоу “Пигмалион” и одноименного мюзикла Фредерика Лоу.

По сюжету профессор фонетики Генри Хиггинс заключает пари со своим коллегой, полковником Пикерингом, что за три месяца сможет превратить безграмотную лондонскую цветочницу Элизу Дулиттл в настоящую леди. Профессор берется обучить девушку, говорящую на уличном жаргоне, великосветским манерам и идеально правильной речи.

Картина получила восемь премий “Оскар”, в том числе за лучший фильм.