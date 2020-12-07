Скетч-шоу Saturday Night Live выпустило пародию на попытки Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани отменить результаты президентских выборов, состоявшихся 3 ноября.

Видео опубликовано на YouTube-канале Washington Post.

Шоу в эти выходные началось с политического скетча, когда Кейт Маккиннон сыграла адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани. Скетч пародировал неоднократные попытки Джулиани отменить результаты президентских выборов 2020 года, несмотря на отсутствие доказательств фальсификации результатов голосования.

Актеры высмеяли слушания в сенате штата Мичиган.

“Эти выборы были украдены у американского народа с помощью хитрости, невиданной со времен Гудини”, – сказал “Джулиани”.

Адвокат сказал, что он и президент Трамп отменит результаты сначала в Мичигане, затем в “Джорджиивании” и “Северной Канаде”.

“Вам нужны доказательства? Хорошо, хорошо, сегодня я представил вам дюжину очень умных, немного пьяных людей, которые все являются очевидцами”, – сказал “Джулиани”.

Первым свидетелем была Сесили Стронг, играющая Мелиссу Кароне, ИТ-подрядчика компании Dominion Voting Systems, которая говорила с Джулиани на слушании в Мичигане и вызвала громкий смех.

Джулиани привел другого свидетеля, которого сыграла Хайди Гарднер. Этот свидетель утверждала, что “съела” бюллетени, потому что подъехал демократ и подал “спагетти для бюллетеней”.

Майк Линделл (Бек Беннет) также показал, что демократы набивали подушки бюллетенями.

Другой свидетель, которого играл Алекс Моффат, утверждал, что видел, как инопланетяне заполняли бюллетени за Байдена.