Об этом сообщает издание The Guardian.
Певица приурочила выход трека к 19 июня – Дню свободы или Juneteenth. В этот день в США празднуют отмену рабства.
В песне идет речь о возвращении к корням, сплоченности, гордости за свое происхождение и свою культуру. Есть в треке и упоминание о массовых протестах движения Black Lives Matter – против расизма и полицейского насилия, информирует Variety.
Вместе с песней певица запустила онлайн-платформу “Black Parade Route” по поддержке бизнеса, принадлежащего темнокожим. Это своеобразный онлайн-каталог принадлежащих темнокожим предприятий в самых различных сферах: от искусства, моды и дизайна до продуктов питания и товаров для дома.
Весь доход от нового трека направят в благотворительный фонд BeyGOOD. Он помогает частным предприятиям, которые принадлежат афроамериканцам.
“Надеюсь, мы и дальше будем делиться радостью и духом праздника друг с другом, даже в разгар борьбы. Пожалуйста, всегда помните о нашей красоте, силе и мощи”, — написала Бейонсе в своем Instagram.
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Happy Juneteenth Weekend! I hope we continue to share joy and celebrate each other, even in the midst of struggle. Please continue to remember our beauty, strength and power. _ “BLACK PARADE” celebrates you, your voice and your joy and will benefit Black-owned small businesses. Click the link in my bio to learn more.
Стоит отметить, что певица активно поддерживала массовые протесты против расизма, которые вспыхнули в США после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.
- 19 июня в США отмечали День эмансипации или День свободы. В этот день, 155 лет назад, в США было отменено рабство. Праздник стал особенно актуальным в свете нынешних протестов против расизма.