Об этом сообщает издание The Guardian.

Певица приурочила выход трека к 19 июня – Дню свободы или Juneteenth. В этот день в США празднуют отмену рабства.

В песне идет речь о возвращении к корням, сплоченности, гордости за свое происхождение и свою культуру. Есть в треке и упоминание о массовых протестах движения Black Lives Matter – против расизма и полицейского насилия, информирует Variety.

Вместе с песней певица запустила онлайн-платформу “Black Parade Route” по поддержке бизнеса, принадлежащего темнокожим. Это своеобразный онлайн-каталог принадлежащих темнокожим предприятий в самых различных сферах: от искусства, моды и дизайна до продуктов питания и товаров для дома.

Весь доход от нового трека направят в благотворительный фонд BeyGOOD. Он помогает частным предприятиям, которые принадлежат афроамериканцам.

“Надеюсь, мы и дальше будем делиться радостью и духом праздника друг с другом, даже в разгар борьбы. Пожалуйста, всегда помните о нашей красоте, силе и мощи”, — написала Бейонсе в своем Instagram.

Стоит отметить, что певица активно поддерживала массовые протесты против расизма, которые вспыхнули в США после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.