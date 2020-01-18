Об этом сообщает издание Engadget.

Особенность алгоритма состоит в том, что он генерирует музыкальное произведение в зависимости от погоды.

Искусственный интеллект с помощью установленной на крыше камеры наблюдает за тем, что происходит на улице. Он, в частности реагирует на атмосферное давление, движение облаков, поведение птиц и появление самолетов и многое другое.

Получившаяся композиция под названием “Kórsafan” (“Хоровые архивы”) непрерывно играет в холле отеля Sister City в Нью-Йорке (США).

При создании новой музыки Бьорк использовала свои архивные записи (в частности, хоровые аранжировки). На их основе программа от Microsoft и создала уникальную композицию.

СПРАВКА. Бьорк Гудмундсдоттир — исландская певица, актриса, музыкант, композитор и автор песен, лауреат множества премий.

Мировую известность получила как вокалистка альтернативной рок-группы “The Sugarcubes”, чей сингл “Birthday” в 1987 году стал хитом в Великобритании и США, а также полюбился музыкальным критикам. Сольную карьеру Бьорк начала в 1993 году: ее альбом “Debut” имел в основе электронную танцевальную музыку, хаус, джаз и трип-хоп. По общему признанию, это один из первых альбомов по внедрению альтернативной электронной музыки в мейнстрим.

Бьорк разработала свой собственный эклектичный музыкальный стиль, который включает в себя аспекты электроники, классики, авангардной музыки, альтернативной танцевальной музыки, рока и джаза.