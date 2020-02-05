Больница Хуошеншань (Huoshenshan), которую всего за 10 дней построили в китайском городе Ухань, начала принимать пациентов.

Об этом пишет The Telegraph.

Так, землю для нового здания начали расчищать 24 января, когда была принята первая волна пациентов.

Здание площадью 25 000 кв. м строилось для снижения нагрузки на больницы в провинции Хубэй – эпицентре чрезвычайной ситуации. Власти отмечают, что объект в Ухане был построен по образцу больницы Сяотаншань в Пекине, которую соорудили из сборных конструкций всего за неделю для лечения пациентов, инфицированных ОРВИ в 2003 году, когда погибли 349 человек.

В воскресенье двухэтажное здание было передано армии и укомплектовано 1400 военными медиками, которые имеют опыт работы с атипичной пневмонией и лихорадкой Эбола.

По данным государственной газеты China Daily, в учреждение уже прибыло 50 пациентов.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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