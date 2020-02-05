Об этом пишет The Telegraph.
Так, землю для нового здания начали расчищать 24 января, когда была принята первая волна пациентов.
Здание площадью 25 000 кв. м строилось для снижения нагрузки на больницы в провинции Хубэй – эпицентре чрезвычайной ситуации. Власти отмечают, что объект в Ухане был построен по образцу больницы Сяотаншань в Пекине, которую соорудили из сборных конструкций всего за неделю для лечения пациентов, инфицированных ОРВИ в 2003 году, когда погибли 349 человек.
В воскресенье двухэтажное здание было передано армии и укомплектовано 1400 военными медиками, которые имеют опыт работы с атипичной пневмонией и лихорадкой Эбола.
По данным государственной газеты China Daily, в учреждение уже прибыло 50 пациентов.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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- По состоянию на утро 4 февраля количество зараженных коронавирусом 2019-nCoV из Китая превысило отметку 19 тысяч. При этом количество летальных случаев превысило 420 человек.
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