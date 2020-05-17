В поселке Гостомель, что под Киевом, местный фермер выбросил в поле тонны моркови.

Об этом в Facebook написал пользователь, подписанный как Andrew Havand.

По словам местных жителей, которые собирали выброшенные овощи на корм животным, местный предприниматель обанкротился из-за того, что не смог продать морковь. Поэтому выбросил ее.

Пользователь отмечает, что подобных случаев по всей стране могут быть сотни.

Морквяне кладовище під Києвом 🥕 Збанкрутілий фермер вивіз на поле урожай моркви через проблеми з реалізацією. А міг би і покреативити, щоб заробити грошей та хайпонути. Стартап-нація vs панікери – 1:0. 📹: Andrew Havand pic.twitter.com/9E4inIWtAS — Букви (@Bykvu) May 17, 2020