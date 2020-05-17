Об этом в Facebook написал пользователь, подписанный как Andrew Havand.
По словам местных жителей, которые собирали выброшенные овощи на корм животным, местный предприниматель обанкротился из-за того, что не смог продать морковь. Поэтому выбросил ее.
Пользователь отмечает, что подобных случаев по всей стране могут быть сотни.
Морквяне кладовище під Києвом 🥕
Збанкрутілий фермер вивіз на поле урожай моркви через проблеми з реалізацією.
А міг би і покреативити, щоб заробити грошей та хайпонути.
Стартап-нація vs панікери – 1:0.
📹: Andrew Havand pic.twitter.com/9E4inIWtAS
— Букви (@Bykvu) May 17, 2020
- В Килийском районе Одесской области фермер свел счеты с жизнью, потеряв весь урожай из-за небывалой засухи в регионе.
- По словам главы громады, на это страшное решение фермера подвигли серьезные финансовые трудности. Погибший, как и многие другие фермеры, брал в кредит средства для оплаты аренды земли и посевов, а в этом году потерял весь свой урожай, и, следовательно, средства для существования и возвращения долга. Он также сообщил, что горсовет обращался к представителям власти с просьбой выделить средства для финансовой помощи фермерам.