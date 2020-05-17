Об этом в Facebook написал пользователь, подписанный как Andrew Havand.

По словам местных жителей, которые собирали выброшенные овощи на корм животным, местный предприниматель обанкротился из-за того, что не смог продать морковь. Поэтому выбросил ее.

Пользователь отмечает, что подобных случаев по всей стране могут быть сотни.