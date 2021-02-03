Прототип ракеты SpaceX SN9 взорвался во время попытки приземления. Это произошло через несколько минут после экспериментального запуска из Бока-Чика, штат Техас.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Предыдущая попытка приземления ракеты SN8 также была неудачной.

Корабль SN9 представлял собой испытательную модель тяжелой ракеты для перевозки людей и 100 тонн грузов в будущих миссиях на Луну и Марс.

Ракета высотой в 16 этажей взлетела со своей стартовой площадки на побережье Мексиканского залива. Она поднялась вверх на 10 км. Это был безупречный полет. Потом SN9 ненадолго завис в воздухе, выключил двигатели и выполнил запланированный маневр “брюхом вниз”, чтобы под аэродинамическим контролем спуститься обратно на Землю.

Проблема возникла, когда ракета снова подняла нос вверх, чтобы завершить посадку, и повторно активировала два из трех двигателей Raptor, но один не смог зажечься. Ракета упала на землю и взорвалась – через 6 минут и 26 секунд после запуска.

Starship SN8, первый прототип, совершивший испытательный запуск на большой высоте, постигла аналогичная участь в декабре.

Илон Маск пока никак не прокомментировал произошедшее.