Об этом сообщает агентство Reuters.
Предыдущая попытка приземления ракеты SN8 также была неудачной.
Корабль SN9 представлял собой испытательную модель тяжелой ракеты для перевозки людей и 100 тонн грузов в будущих миссиях на Луну и Марс.
Ракета высотой в 16 этажей взлетела со своей стартовой площадки на побережье Мексиканского залива. Она поднялась вверх на 10 км. Это был безупречный полет. Потом SN9 ненадолго завис в воздухе, выключил двигатели и выполнил запланированный маневр “брюхом вниз”, чтобы под аэродинамическим контролем спуститься обратно на Землю.
Проблема возникла, когда ракета снова подняла нос вверх, чтобы завершить посадку, и повторно активировала два из трех двигателей Raptor, но один не смог зажечься. Ракета упала на землю и взорвалась – через 6 минут и 26 секунд после запуска.
Starship SN8, первый прототип, совершивший испытательный запуск на большой высоте, постигла аналогичная участь в декабре.
Илон Маск пока никак не прокомментировал произошедшее.
- Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников.