Президент России Владимир Путин осмотрел больницу, в которой лечатся больные коронавирусом пациенты. Во время обхода он надел защитный костюм и черную маску.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Больница находится в московском поселке Коммунарка. По мнению Путина, в больнице все “работает как часики”.

Перед посещением отделения Путина одели в специальный комбинезон, бахилы и перчатки, а также выдали черную маску.

В отделении для зараженных Путин пообщался с одним из пациентов, который уже выздоравливает и ждет негативный результат теста на коронавирус.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/RooK69234AE" width="727" height="409" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

В России официально насчитывается 658 случаев инфицирования коронавирусом.