Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Больница находится в московском поселке Коммунарка. По мнению Путина, в больнице все “работает как часики”.
Перед посещением отделения Путина одели в специальный комбинезон, бахилы и перчатки, а также выдали черную маску.
В отделении для зараженных Путин пообщался с одним из пациентов, который уже выздоравливает и ждет негативный результат теста на коронавирус.
В России официально насчитывается 658 случаев инфицирования коронавирусом.
- Богатые россияне скупают аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для домашних клиник на случай заражения коронавирусом.