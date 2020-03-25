Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Больница находится в московском поселке Коммунарка. По мнению Путина, в больнице все “работает как часики”.

Перед посещением отделения Путина одели в специальный комбинезон, бахилы и перчатки, а также выдали черную маску.

В отделении для зараженных Путин пообщался с одним из пациентов, который уже выздоравливает и ждет негативный результат теста на коронавирус.

В России официально насчитывается 658 случаев инфицирования коронавирусом.

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