Легендарная рок-группа Queen выпустила анимационный клип на песню Thank God It’s Christmas, написанную в 1984 году. Сингл вошел в сборник Greatest Hits III.

Видео опубликовано на YouTube-канале группы.

Композицию написали Брайан Мэй и Роджер Тейлор, им же принадлежит и идея клипа.

В клипе показан город, который готовится к Рождеству, зажигая огоньки. Кто-то в чертах города сидит на скамейке и гладит лису . Кто-то готовится к празднику в кругу семьи, а кто-то смотрит на северное сияние с крыши дома.

“По иронии судьбы, Рождество для многих из нас является нервным временем. Переполняют эмоции и радостные воспоминания о том, как мы отмечали Рождество будучи восторженными детьми, а затем серьезными взрослыми и родителями. Такая радость, что Рождество наконец наступает. Это видео напоминает, что как люди мы должны нести ответственность за всех живых существ. Не только ради своего блага или блага наших внуков, но как знак уважения к правам животных”, – прокомментировали музыканты выход анимационного ролика.

Мультипликационный клип был снят на сингл 1984 года, который после выхода продержался на лидирующих строчках британских чартов шесть недель.