Об этом сообщает АР.
Актеры Бродвейского театра танцевали в защитных масках, а певцы в первой линии были в пластиковых защитных щитках.
Год назад в городе было запрещено собираться группами более 500 человек. Вскоре Бродвей и вовсе закрыли из-за карантинных ограничений.
Новое шоу, по задумке организаторов, стало символом того, что даже в нынешней ситуации не стоит терять надежду на то, что вскоре представления возобновят.
- В сети появился первый трейлер киноадаптации бродвейской постановки “Оркестранты” (The Boys in the Band) от Netflix.