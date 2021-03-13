Об этом сообщает АР.

Актеры Бродвейского театра танцевали в защитных масках, а певцы в первой линии были в пластиковых защитных щитках.

Фото: Стивен Янг

Фото: Стивен Янг

Фото: Стивен Янг

Фото: Стивен Янг

Фото: Стивен Янг

Фото: Стивен Янг

Год назад в городе было запрещено собираться группами более 500 человек. Вскоре Бродвей и вовсе закрыли из-за карантинных ограничений.

Новое шоу, по задумке организаторов, стало символом того, что даже в нынешней ситуации не стоит терять надежду на то, что вскоре представления возобновят.

  • В сети появился первый трейлер киноадаптации бродвейской постановки “Оркестранты” (The Boys in the Band) от Netflix.