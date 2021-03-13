На Таймс сквер (Нью-Йорк, США) актеры Бродвея устроили шоу в честь годовщины пандемии коронавируса и закрытия их театра.

Об этом сообщает АР.

Актеры Бродвейского театра танцевали в защитных масках, а певцы в первой линии были в пластиковых защитных щитках.

Год назад в городе было запрещено собираться группами более 500 человек. Вскоре Бродвей и вовсе закрыли из-за карантинных ограничений.

Новое шоу, по задумке организаторов, стало символом того, что даже в нынешней ситуации не стоит терять надежду на то, что вскоре представления возобновят.