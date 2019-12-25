Видео опубликовано на YouTube-канале Universal Pictures Russia.

В русскоязычной версии ролика Роберт Дауни-младший в образе доктора Дулиттла вяжет свитер в уютной гостиной и поздравляет зрителей не с Рождеством, а с Новым годом.

В своей поздравительной речи Дауни-младший не удержался от шутки по поводу завершения жизненного пути своих персонажей.

“Что это за музыка такая? Что, с моим персонажем опять прощаются?” — говорит актер.

Впрочем, тут же уверил, что для доктора, понимающего речь зверей, все только начинается. И вообще фильм будет милым, добрым и пушистым, как свитер.

Лента “Удивительное путешествие Доктора Дулиттла” основана на серии детских книг Хью Лофтинга о враче, который умеет разговаривать с животными. Название фильма пока не раскрывается.

В экранизациях 1998 и 2001 годов главную роль сыграл Эдди Мерфи. Еще несколько сиквелов были сделаны с разными актерами и выпущены непосредственно на видео.