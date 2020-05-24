Робот-собака Spot, разработанный американской компанией Boston Dynamics, продолжает осваивать новые умения. На этот раз он учится пасти овец в Новой Зеландии.

Об этом сообщает издание Business Insider.

Занимательное видео с роботом было снято новозеландской компанией Rocos – разработчиком программного обеспечения для робототехники, которая сотрудничает с Boston Dynamics.

На кадрах можно видеть, как Spot занимается сельскохозяйственными работами: проверяет урожай и пасет овец на склонах в Новой Зеландии. С помощью такого робопса фермер, к примеру, может дистанционно контролировать стадо и проверять зрелость урожая.

В рамках сотрудничества с Boston Dynamics компания Rocos намерена разработать программную платформу, которая позволит дистанционно управлять робособакой Spot, в том числе в сфере сельского хозяйства, информирует Engadget.

В Rocos считают, что, помимо выпаса овец, робот может собирать или проверять урожай, а также создавать карты в реальном времени. Это поможет снизить нагрузку на работников в сельскохозяйственной сфере.

Разработчики уверены, что теперь, когда робот стал более проворным, может легко передвигаться по пересеченной местности, нести инфракрасные и LiDAR-камеры, все эти планы можно реализовать.