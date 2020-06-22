Об этом сообщает “Киевпрайд” в Twitter.

Сделано это в рамках месячника “КиевПрайда”, который в этом году проходит онлайн.

Участники акции запустили беспилотник с флагом ЛГБТ-сообщества. Коптер завис над памятником таким образом, что флаг как якобы оказался повешен на меч скульптуры.

“Родина-мать за равенство для всех! Большой ЛГБТ+ флаг сегодня реет над всем Киевом. Продолжение следует…”, — говорится в сообщении.

К посту приложено видео акции. Видеоряд сопровождается хэштегом “мамозрозумієтапідтримає” (“Мама поймет и поддержит” — ред).

Как сообщалось, марш равенства в Киеве впервые в истории украинского прайд-движения состоится в онлайн-формате.

В онлайн-режиме будут проходить все мероприятия ПрайдМесяца, который посвящен ЛГБТ и прайд-движению в Украине и мире.