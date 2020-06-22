Об этом сообщает “Киевпрайд” в Twitter.
Сделано это в рамках месячника “КиевПрайда”, который в этом году проходит онлайн.
Участники акции запустили беспилотник с флагом ЛГБТ-сообщества. Коптер завис над памятником таким образом, что флаг как якобы оказался повешен на меч скульптуры.
“Родина-мать за равенство для всех! Большой ЛГБТ+ флаг сегодня реет над всем Киевом. Продолжение следует…”, — говорится в сообщении.
К посту приложено видео акции. Видеоряд сопровождается хэштегом “мамозрозумієтапідтримає” (“Мама поймет и поддержит” — ред).
Как сообщалось, марш равенства в Киеве впервые в истории украинского прайд-движения состоится в онлайн-формате.
В онлайн-режиме будут проходить все мероприятия ПрайдМесяца, который посвящен ЛГБТ и прайд-движению в Украине и мире.
- Напомним, 23 июня 2019 года в Киеве состоялся 5-й ежегодный Марш Равенства. В нем приняли участие порядка 8 тысяч человек.
- Утром 23 июня полиция Киева задержала девять правонарушителей, которые готовили провокации на Марше Равенства.
- Участники акции протеста против Марша Равенства пытались пронести на мероприятие расфасованные в презервативы фекалии. Они планировали закидать “снарядами” участников “КиевПрайда” и представителей полиции.