Об этом рассказывают #Буквы.

Так, СБУ вызвала Сергея Стерненко на 09:00 “для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении”.

Тем не менее под стены СБУ пришло более сотни граждан, чтобы выразить поддержку активисту. Некоторые из них зажгли фаеры и задымили весь двор.

Кроме того, сегодня под стенами СБУ украинский музыкант Анатолий Тапольский сыграл сет в поддержку Сергея Стерненко.