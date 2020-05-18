Об этом рассказывают #Буквы.

Так, СБУ вызвала Сергея Стерненко на 09:00 “для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении”.

Тем не менее под стены СБУ пришло более сотни граждан, чтобы выразить поддержку активисту. Некоторые из них зажгли фаеры и задымили весь двор.

Під столичним СБУ відбувається акція на підтримку активіста Сергія Стерненка.

“Руки геть від Стерненка”

Під столичним СБУ відбувається акція на підтримку активіста Сергія Стерненка.

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Стерненко едет в СБУ: под стенами уже собрался митинг в его поддержку

Опубліковано Букви Понеділок, 18 травня 2020 р.

Кроме того, сегодня под стенами СБУ украинский музыкант Анатолий Тапольский сыграл сет в поддержку Сергея Стерненко.