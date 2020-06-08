Крупнейший в мире электрический самолет Cessna 208B Grand Caravan совершил свой первый 30-минутный полет над озером Мозес в штате Вашингтон.

Об этом сообщает NBCNews.

Самолет пролетел пустым около 30 минут, после чего приземлился на взлетно-посадочную полосу на аэродроме Грант Ко.

Компания MagniX сделала самолет с электрическим двигателем, а не топливным. Так, двигатель работает с мощностью в 750 лошадиных сил.

Самолет планируется использовать для быстрой перевозки пассажиров в Британской Колумбии в Канаде и к побережью Тихого океана.

ICYMI: The world’s largest all-electric aircraft, a modified Cessna Caravan, made its first successful flight and landed safely in Moses Lake, Washington pic.twitter.com/7YBYy7dUSX — Reuters (@Reuters) June 8, 2020

За раз Grand Caravan может перевести 9 пассажиров. Максимально самолет может разгоняться до 180 км/ч. На заряде электрического аккумулятора самолет может преодолеть 160 км.

На “заправку” электрического самолета потратили всего 6 долларов. В то же время, чтобы заправить самолет топливом, потратили бы 300 долларов. Компания MagniX надеется, что электрические самолеты станут популярнее, ведь они дешевле, тише и безопаснее для окружающей среды.