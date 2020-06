Об этом сообщает NBCNews.

Самолет пролетел пустым около 30 минут, после чего приземлился на взлетно-посадочную полосу на аэродроме Грант Ко.

Компания MagniX сделала самолет с электрическим двигателем, а не топливным. Так, двигатель работает с мощностью в 750 лошадиных сил.

Самолет планируется использовать для быстрой перевозки пассажиров в Британской Колумбии в Канаде и к побережью Тихого океана.

ICYMI: The world’s largest all-electric aircraft, a modified Cessna Caravan, made its first successful flight and landed safely in Moses Lake, Washington pic.twitter.com/7YBYy7dUSX

— Reuters (@Reuters) June 8, 2020