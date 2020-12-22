Видео, снятое очевидцами, опубликован на сайте Yahoo! News.
Инцидент произошел в воскресенье, 20 декабря. Американец, чье имя не уточняется, решил создать атмосферу праздника и порадовать местных жителей.
Он полетал над округом на мотопараплане (параплан с наспинной силовой установкой), переодевшись в Санта-Клауса, и запутался в электрических кабелях.
“Не переживайте! Он не пострадал, а пожарная бригада помогла ему спуститься вниз. Оказалось, что Санта просто пытался немного повеселиться до наступления праздников”, – написала полиция Сакраменто в группе в Facebook.
Фото: CHP – North Sacramento
Чтобы снять человека с проводов, спасатели провели целую спецоперацию и отключили от электроэнергии 200 домов. В конце концов, мужчину удалось снять.