17 мая 2010 года на тогдашнего президента Украины Виктора Януковича упал еловый венок. Он был сорван со стойки порывом ветра.

#Буквы вспоминают, как это было.

17 мая 2010 года во время возложения венков тогдашними президентами Украины и России Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым памятнику неизвестному солдату в Киеве произошел неоднозначный инцидент. Во время церемонии начался сильный ливень с ветром и градом.

Когда Янукович подошел к своему венку – тот вдруг оторвался и полетел на “гаранта”. Чиновник несколько секунд самостоятельно пытался побороть венок, пока ему не помогли охранники, которые вернули “злоумышленника” на стойку.

Стоит отметить, что венок, стоявший напротив Медведева, был неподвижным, а сам российский экс-президент сделал вид, что не заметил конфуза, в которую попал Янукович.

Впоследствии работники пресс-службы Януковича пытались заставить журналистов удалить видео с этим инцидентом, однако им это не удалось.

Как сообщалось ранее, 4 мая Печерский суд Киева заочно взял под стражу президента-беглеца Виктора Януковича по делу об узурпации власти.

В Офисе генпрокурора заявили, что заочный арест сбежавшего экс-президента Украины Виктора Януковича дает правоохранителям возможность запустить процедуру его экстрадиции.