#Буквы вспоминают, как это было.
17 мая 2010 года во время возложения венков тогдашними президентами Украины и России Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым памятнику неизвестному солдату в Киеве произошел неоднозначный инцидент. Во время церемонии начался сильный ливень с ветром и градом.
Когда Янукович подошел к своему венку – тот вдруг оторвался и полетел на “гаранта”. Чиновник несколько секунд самостоятельно пытался побороть венок, пока ему не помогли охранники, которые вернули “злоумышленника” на стойку.
Стоит отметить, что венок, стоявший напротив Медведева, был неподвижным, а сам российский экс-президент сделал вид, что не заметил конфуза, в которую попал Янукович.
Впоследствии работники пресс-службы Януковича пытались заставить журналистов удалить видео с этим инцидентом, однако им это не удалось.
Как сообщалось ранее, 4 мая Печерский суд Киева заочно взял под стражу президента-беглеца Виктора Януковича по делу об узурпации власти.
В Офисе генпрокурора заявили, что заочный арест сбежавшего экс-президента Украины Виктора Януковича дает правоохранителям возможность запустить процедуру его экстрадиции.
- Напомним, в январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно объявил приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по обвинению в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Экс-президента приговорили к 13 годам тюрьмы.
- Виктор Янукович не выступил в Оболонском райсуде Киева с последним словом якобы из-за проблем со здоровьем.