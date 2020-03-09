Видео опубликовано на YouTube-канале Шакиры.
Режиссером видео выступил Дрю Кирш, работавший над клипами Тейлор Свифт “Lover” и “You Need To Calm Down”.
В клипе можно увидеть, как артисты поют и танцуют в красивых интерьерах, едут на скоростном поезде и устраивают изысканный ужин.
Премьера песни “Me Gusta” состоялась 13 января. Это первый с 2018 года сингл Шакиры в качестве главного артиста. Песня уже стала хитом в испаноязычных странах, добравшись до второй строчки чарта Испании и до третьей позиции в сводном латиноамериканском чарте.
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