Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Необычное выступление состоялось в рамках “Позднего шоу со Стивеном Кольбером”. Это американское ночное ток-шоу на канале CBS.
Группа исполнила вживую свою песню “Race for the Prize”, вместо того, чтобы использовать запись.
Ради соблюдения социальной дистанции каждый музыкант находился в огромном прозрачном шаре. Также на участниках группы были надеты защитные маски и перчатки.
В таких же больших шарах находились и зрители в зале, которые слушали живое выступление “The Flaming Lips”.
Стоит отметить, что группа не впервые использует подобные шары, хотя на фоне эпидемии коронавируса эта “фишка” пришлась как нельзя кстати.
Например, шары появлялись в клипе на один из треков группы “Flowers of Neptune 6”.
СПРАВКА. “The Flaming Lips” – альтернативный музыкальный коллектив из Оклахома-Сити, США. Группа была создана в 1983 году. Музыканты выступают в жанрах альтернативный рок, психоделический рок, экспериментальный рок, постпанк. “The Flaming Lips” получили несколько “Грэмми” и еще ряд наград.
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