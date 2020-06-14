Американская рок-группа "The Flaming Lips" выступила вживую перед публикой. При этом и исполнители, и зрители находились внутри больших прозрачных шаров.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Необычное выступление состоялось в рамках “Позднего шоу со Стивеном Кольбером”. Это американское ночное ток-шоу на канале CBS.

Группа исполнила вживую свою песню “Race for the Prize”, вместо того, чтобы использовать запись.

Ради соблюдения социальной дистанции каждый музыкант находился в огромном прозрачном шаре. Также на участниках группы были надеты защитные маски и перчатки.

В таких же больших шарах находились и зрители в зале, которые слушали живое выступление “The Flaming Lips”.

Стоит отметить, что группа не впервые использует подобные шары, хотя на фоне эпидемии коронавируса эта “фишка” пришлась как нельзя кстати.

Например, шары появлялись в клипе на один из треков группы “Flowers of Neptune 6”.

СПРАВКА. “The Flaming Lips” – альтернативный музыкальный коллектив из Оклахома-Сити, США. Группа была создана в 1983 году. Музыканты выступают в жанрах альтернативный рок, психоделический рок, экспериментальный рок, постпанк. “The Flaming Lips” получили несколько “Грэмми” и еще ряд наград.