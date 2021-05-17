17 травня 2010 року під час покладання квітів до пам'ятника Невідомому солдату в Києві з тодішнім президентом Віктором Януковичем трапився курйоз - йому на голову через сильний вітер впав ялинковий вінок.

#Букви згадують, як це було.

Тоді на церемонії покладання був присутній президент Росії Дмитро Медведєв.

Обидва президенти стояли навпроти своїх вінків, які чомусь не закріпили до основи. Погода у той день була дуже вітряна.

Янукович підійшов до свого вінка, щось там поправив і на кілька кроків відступив назад, схиливши голову. У цей самий момент поривом вітру зносить вінок і він падає на голову Януковичу. Протягом декількох секунд президент намагався боротися з вінком, та тут швиденько до нього підбігли охоронці і допомогли.

При цьому вінок Медведєва стояв незворушно.

Варто зазначити, що співробітники пресслужби Януковича намагалися усіляко змусити журналістів видалити відео “атаки вінка”.

А користувачі соцмереж досі іронізують, що це відео “можна дивитися вічно”.