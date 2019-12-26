Сегодня утром произошло последнее солнечное затмение в этом году, которое также называют "огненным кольцом".

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Отмечается, что толпы людей в ряде стран, включая Шри-Ланку, Индонезию, Индию, Катар, Сингапур, Малайзию и Саудовскую Аравию, собрались, чтоб наблюдать за природным явлением.

В кольцевом затмении луна покрывает центр Солнца, создавая видимость яркого кольца.

Обычно на Земле ежегодно происходят два таких солнечных затмения. Однако, они происходят только тогда, когда наша планета полностью или частично находится в тени Луны.

Предыдущее солнечное затмение было 2 июля, его можно было наблюдать только над Южной Америкой . Следующее полное солнечное затмение произойдет 14 декабря 2020 года и его будет видно по всем районам юга Чили и Аргентины, а также в юго-западной части Африки и Антарктиды.