Об этом сообщается в Twitter компании.

Ракета успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Первая ступень ракеты успешно приземлилась на заготовленную платформу в Атлантическом океане.

Отмечается, что спутники, которые в будущем смогут обеспечивать жителей Земли безлимитным интернетом, будут развернуты на орбите примерно через час и три минуты после взлета.

На данный момент в космическом пространстве работают более 700 спутников Starlink.

  • Ранее сообщалось, что электромобиль Tesla Roadster, который ранее запустили в космос, как нагрузку во время тестового запуска ракеты SpaceX Falcon Heavy, впервые сблизился с Марсом.