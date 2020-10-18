Об этом сообщается в Twitter компании.
Ракета успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Первая ступень ракеты успешно приземлилась на заготовленную платформу в Атлантическом океане.
Liftoff! pic.twitter.com/nocQLTMe1G
— SpaceX (@SpaceX) October 18, 2020
Watch Falcon 9 launch Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/gx27elM67R
— SpaceX (@SpaceX) October 18, 2020
Отмечается, что спутники, которые в будущем смогут обеспечивать жителей Земли безлимитным интернетом, будут развернуты на орбите примерно через час и три минуты после взлета.
На данный момент в космическом пространстве работают более 700 спутников Starlink.
- Ранее сообщалось, что электромобиль Tesla Roadster, который ранее запустили в космос, как нагрузку во время тестового запуска ракеты SpaceX Falcon Heavy, впервые сблизился с Марсом.