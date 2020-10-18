Сегодня, 18 октября, состоялся запуск 14 миссии Starlink компании SpaceX инженера и изобретателя Илона Маска с партией интернет-спутников.

Об этом сообщается в Twitter компании.

Ракета успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Первая ступень ракеты успешно приземлилась на заготовленную платформу в Атлантическом океане.

Watch Falcon 9 launch Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/gx27elM67R — SpaceX (@SpaceX) October 18, 2020

Отмечается, что спутники, которые в будущем смогут обеспечивать жителей Земли безлимитным интернетом, будут развернуты на орбите примерно через час и три минуты после взлета.

На данный момент в космическом пространстве работают более 700 спутников Starlink.