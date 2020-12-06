NASA ведет прямую трансляцию.
Завтра в 20:30 он достигнет МКС, куда привезет три тонны груза.
Это первый полет обновленного грузового корабля Dragon 2 по коммерческой программе поставки Международной космической станции. На станцию доставят оборудование, запасы и полезные грузы. На борту космического корабля среди прочего, клетки мозга, сердца и COVID-аппарат.
Liftoff! pic.twitter.com/pgk24cph9e
— SpaceX (@SpaceX) December 6, 2020
В ходе 64-й и 65-й экспедиций планируется провести более 250 научно-исследовательских работ.
Запустили ракету со стартового комплекса LC-39A в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида.
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