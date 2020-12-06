Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 в воскресенье, 6 декабря, в 18:17 по киевскому времени.

NASA ведет прямую трансляцию.

Завтра в 20:30 он достигнет МКС, куда привезет три тонны груза.

Это первый полет обновленного грузового корабля Dragon 2 по коммерческой программе поставки Международной космической станции. На станцию доставят оборудование, запасы и полезные грузы. На борту космического корабля среди прочего, клетки мозга, сердца и COVID-аппарат.

В ходе 64-й и 65-й экспедиций планируется провести более 250 научно-исследовательских работ.

Запустили ракету со стартового комплекса LC-39A в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида.