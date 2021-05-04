Важка ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX інженера Ілона Маска успішно вивела на низьку навколоземну орбіту чергову партію з 60 мінісупутників системи Starlink.

Трансляція велася на каналі компанії в YouTube.

“Виведення супутників Starlink підтверджено”, – йдеться в повідомленні.

Це вже 26-й висновок на орбіту групи інтернет-супутників, починаючи з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink. З урахуванням нинішніх супутників орбітальне угруповання SpaceX охоплює вже 1563 космічних апаратів.

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/zXwBMcXUDJ — SpaceX (@SpaceX) May 4, 2021

Запуск був здійснений о 15:01 за часом Східного узбережжя США (22:01 за київським часом) зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді (штат Флорида).

Приблизно через 1 годину 4 хвилини після старту ракети група супутників Starlink була виведена на задану орбіту.

Попередня партія з 60 супутників Starlink була запущена 29 квітня.