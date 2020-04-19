Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины показала видео тушения пожаров в Чернобыльской зоне.

Видео опубликовано в YouTube.

По состоянию на 19 апреля в зоне отчуждения идет тушение пожаров на территории пяти лесничеств – Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого.

Основные усилия направлены на локализацию четырех ячеек (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников.

Спасатели создали 320 км минерализованных полос.

К тушению пожаров привлечено 723 человек и 154 единиц техники.