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По состоянию на 19 апреля в зоне отчуждения идет тушение пожаров на территории пяти лесничеств – Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого.
Основные усилия направлены на локализацию четырех ячеек (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников.
Спасатели создали 320 км минерализованных полос.
К тушению пожаров привлечено 723 человек и 154 единиц техники.
- В Овручскому районе Житомирской области продолжаются масштабные лесные пожары, которые начались еще 16 апреля.
- В Тернопольские области горит Чистиливский орнитологический заказник общегосударственного значения.