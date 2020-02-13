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Список участников 2-го полуфинала нацотбора на «Евровидение»

В субботу, 15 февраля, состоится второй полуфинал национального отбора на "Евровидение-2020", в котором будет восемь участников.

Четверг, 13 февраля 2020, 16:49

Список участников

#Буквы рассказывают, кто будет соревноваться за возможность попасть на финал нацотбора.

Во втором полуфинале будут соревноваться:

MOONZOO feat. F. M. F. Sure – Maze

FO SHO – BLCK SQR

Элина Иващенко – Get Up

Александр Порядинский – Savior

GARNA – Who We Are?

KHAYAT – Call For Love

David Axelrod – HORIZON

TVORCHI – Bonfire

Судить участников второго полуфинала будут — актер Андрей Данилко, певица Тина Кароль и гендиректор “Хіт FM” Виталий Дроздов, а также зрители, которые смогут голосовать во время прямого эфира.

Вести шоу будет Сергей Притула, а бэкстейдж осветит Владимир Бирюков.

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Нацотбор на «Евровидение 2020»: где и когда смотреть второй полуфинал

Финал украинского национального отбора пройдет 22 февраля.

Сам международный песенный конкурс “Евровидение-2020” состоится в городе Роттердам. Первый и второй полуфиналы – 12 и 14 мая соответственно, а финал – 16 мая.

  • На международном песенном конкурсе “Евровидение-2020”, который в мае состоится в Роттердаме (Нидерланды), Украина выступит в первом полуфинале.
  • Ранее организаторы презентовали официальный логотип международного песенного конкурса “Евровидение-2020”, который в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды). Он выполнен в форме прерывистого круга, составленного из флагов 41 страны-участницы в порядке их первого участия.
  • В октябре стал известен официальный слоган 65-го международного песенного конкурса “Евровидение-2020”. Так, мероприятие пройдет под девизом Open Up (“Откройся”).
Теги: Евровидение2020, песенный конкурс, полуфинал

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