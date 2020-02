Список участников 2-го полуфинала нацотбора на «Евровидение»

#Буквы рассказывают, кто будет соревноваться за возможность попасть на финал нацотбора.

Во втором полуфинале будут соревноваться:

MOONZOO feat. F. M. F. Sure – Maze

FO SHO – BLCK SQR

Элина Иващенко – Get Up

Александр Порядинский – Savior

GARNA – Who We Are?

KHAYAT – Call For Love

David Axelrod – HORIZON

TVORCHI – Bonfire

Судить участников второго полуфинала будут — актер Андрей Данилко, певица Тина Кароль и гендиректор “Хіт FM” Виталий Дроздов, а также зрители, которые смогут голосовать во время прямого эфира.

Вести шоу будет Сергей Притула, а бэкстейдж осветит Владимир Бирюков.