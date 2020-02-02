Об этом сообщает телеканал ABC News.

“Весна будет ранней, это точно”, — говорится в предсказании.

Согласно традиции, если 2 февраля сурок видит свою тень, выходя из норки, пугается и прячется обратно, то будет еще шесть морозных недель.

Однако если сурок не видит своей тени и спокойно выходит из норы — это значит наступление ранней весны.

Фото: АР

Традицию поддерживают члены организации Ближний круг, которые собираются в лесу Гобблерз-Ноб, надев черные пальто и цилиндры.

Сурка вынимают из импровизированной норы, после чего, как утверждают в Ближнем круге, он сообщает главе организации, как долго будет длиться зима. Глава организации затем указывает, какой из двух лежащих перед ним свитков с предсказаниями зачитать.

За последнее десятилетие Фил “спрогнозировал” раннюю весну три раза и продолжение холодной погоды семь раз, его прогнозы были верны примерно в 40% случаев. Впервые День сурка в Панксатони официально отметили 2 февраля 1887 года.