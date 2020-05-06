Ганские носильщики гробов из Африки, чей танец стал мемом во время пандемии коронавируса COVID-19, поблагодарили врачей за их тяжелую работу и призвали людей оставаться дома.

Видео опубликовано на Facebook-странице организации Nana Otafrija Pallbearing Services.

Танцоры в масках и символических белых костюмах попросили людей соблюдать самоизоляцию.

“Привет всем. Мы, Nana Otafrija Pallbearers, хотим поблагодарить всех докторов мира, которые усердно трудятся и заботятся о каждом человеке. Но помните: оставайтесь дома или танцуйте с нами!” — сказал лидер команды Бенджамин Айду, сидя на белом гробу.

From NANA OTAFRIJA to all the Doctors in the world From NANA OTAFRIJA to all the doctors in the world 🌍

Thank you 👏🏻

Mention 👇🏻 all the doctors out there Опубликовано Nana Otafrija Pallbearing & Waiting Services Понедельник, 4 мая 2020 г.

Отметим, что в Гане крайне серьезно относятся к похоронам. На такие события съезжаются все родственники. Гроб несут, как правило, профессиональные “танцоры с гробами”, чьи костюмы обычно подобраны в цветовой гамме похоронной церемонии.

Феномен танцев с гробом в Гане появился в соцсетях еще в 2015 году, но мемом они стали во время пандемии коронавируса, когда на видео наложили трек “Astronomia” исполнителя Tony Igy.