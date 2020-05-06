Видео опубликовано на Facebook-странице организации Nana Otafrija Pallbearing Services.
Танцоры в масках и символических белых костюмах попросили людей соблюдать самоизоляцию.
“Привет всем. Мы, Nana Otafrija Pallbearers, хотим поблагодарить всех докторов мира, которые усердно трудятся и заботятся о каждом человеке. Но помните: оставайтесь дома или танцуйте с нами!” — сказал лидер команды Бенджамин Айду, сидя на белом гробу.
From NANA OTAFRIJA to all the Doctors in the world
From NANA OTAFRIJA to all the doctors in the world 🌍
Thank you 👏🏻
Mention 👇🏻 all the doctors out there
Опубликовано Nana Otafrija Pallbearing & Waiting Services Понедельник, 4 мая 2020 г.
Отметим, что в Гане крайне серьезно относятся к похоронам. На такие события съезжаются все родственники. Гроб несут, как правило, профессиональные “танцоры с гробами”, чьи костюмы обычно подобраны в цветовой гамме похоронной церемонии.
Феномен танцев с гробом в Гане появился в соцсетях еще в 2015 году, но мемом они стали во время пандемии коронавируса, когда на видео наложили трек “Astronomia” исполнителя Tony Igy.
- В Староконстантинове Хмельницкой области активисты возили по улицам гроб на машине, чтобы “мотивировать соблюдать карантин”.