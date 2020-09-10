Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклийв Telegram.

“Delfi покинул пляж “Дельфин”, – написал Криклий.

Этому предшествовали несколько недель подготовки танкера к отбуксировке

Как известно, в ноябре 2019 года во время сильного шторма судно Delfi, находившееся в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”.

В результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Delfi превысило допустимую норму в 157 раз. Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.

Владелец перевернувшегося танкера Delfi обещал убрать судно до конца 2019 года, однако так и не сделал этого.