Певица Тейлор Свифт представила новый клип The Man, в котором переоделась в мужчину и высмеяла мужское поведение.

Видео опубликовано на YouTube-канале певицы.

Режиссером видео стала сама Свифт. Главным героем видео стал парень, которого сыграла сама певица. Процесс перевоплощения артистки показан в конце видео.

В видеоролике певица ходит в мужском костюме, раздвигает ноги в метро и участвует в вечеринках с моделями. В конце клипа постаревший герой Тейлор Свифт женится на девушке втрое моложе него.

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За первые сутки после публикации на YouTube клип собрал более 10,5 млн просмотров.