Видео опубликовано на YouTube-канале певицы.
Режиссером видео стала сама Свифт. Главным героем видео стал парень, которого сыграла сама певица. Процесс перевоплощения артистки показан в конце видео.
В видеоролике певица ходит в мужском костюме, раздвигает ноги в метро и участвует в вечеринках с моделями. В конце клипа постаревший герой Тейлор Свифт женится на девушке втрое моложе него.
За первые сутки после публикации на YouTube клип собрал более 10,5 млн просмотров.
- Тейлор Свифт получила разрешение от своего экс-лейбла Big Machine разрешение на исполнение своих старых песен на церемонии AMA Awards.