Об этом сообщает Engadget.
Система полного самоуправления Tesla, возможно, все еще находится в стадии бета-тестирования, но это не мешает использовать ее для автономных поездок.
Энтузиаст Tesla Whole Mars Catalog разместил видео, показывающее, как их Модель 3 с FSD проехала на автопилоте из Сан-Франциско в Лос-Анджелес практически без каких-либо вмешательств. Единственное исключение произошло сразу после переезда в Лос-Анджелес, когда водитель взял на себя управление.
Похоже, что это первый известный зарегистрированный случай полного самостоятельного вождения, который завершил эту поездку без ввода данных, говорится в каталоге Whole Mars.
- В сентябре прошлого года бизнесмен и основатель компании Tesla Илон Маск заявил о том, что приблизительно через три года планируется выпуск бюджетных автомобилей стоимостью около $25 тысяч.
- В декабре капитализация автомобильной компании Илона Маска Tesla пересекла отметку в 600 млрд долларов. Стоимость акций превысила 600 долларов.
- В Германии суд предписал американской компании Tesla Илона Маска приостановить работы по возведению крупного завода (“гигафабрики”) вблизи Берлина. Иск против Tesla подали местные защитники окружающей среды. По их словам, строительство поставит под угрозу среду обитания прытких ящериц и змей (медянок), которые являются охраняемыми видами. Суд прислушался к этим аргументам.