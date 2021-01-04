Автопилот Tesla (Autopilot FSD Beta) проехал от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса без единого вмешательства.

Об этом сообщает Engadget.

Система полного самоуправления Tesla, возможно, все еще находится в стадии бета-тестирования, но это не мешает использовать ее для автономных поездок.

Энтузиаст Tesla Whole Mars Catalog разместил видео, показывающее, как их Модель 3 с FSD проехала на автопилоте из Сан-Франциско в Лос-Анджелес практически без каких-либо вмешательств. Единственное исключение произошло сразу после переезда в Лос-Анджелес, когда водитель взял на себя управление.

Похоже, что это первый известный зарегистрированный случай полного самостоятельного вождения, который завершил эту поездку без ввода данных, говорится в каталоге Whole Mars.