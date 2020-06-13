Видео с открытия летней террасы бренда TTSWTRS и клуба Ibiza Beach появились в соцсети Instagram.

Отметим, что согласно постановлению Министерства охраны здоровья, заведения под открытым небом с 10 июня возобновили свою работу, однако с соблюдением ряда правил: социальной дистанции, ношения средств индивидуальной защиты и одновременного пребывания не более одного человека на 5 кв. м общей площади огороженной территории для мероприятий.

Однако на опубликованных кадрах видно, что и в клубе Ibiza, и в кофейне TTSWTRS много людей – толпы на входе, а также заполнены все столики и танцпол. При этом большинство посетителей были без средств защиты, и не соблюдали социальную дистанцию. Открытие площадки TTSWTRS посетили и известные личности, например, дизайнер и основатель одноименного бренда Анна Осмехина, журналист и диджей Дмитрий Дир, танцовщица M.a.m.a.s.i.t.a и другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Sotnikov (@vladimirsotnikov77) 12 Июн 2020 в 2:25 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Sotnikov (@vladimirsotnikov77) 12 Июн 2020 в 2:34 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Геша (@dj_gesha) 12 Июн 2020 в 5:23 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🎀❤️ (@bubnova_julia.24) 12 Июн 2020 в 4:15 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yura Platon (@platon_mc) 12 Июн 2020 в 4:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aisha (@general_bysinka_25_04) 13 Июн 2020 в 12:03 PDT

Стоит отметить, что за прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством случаев COVID-19 с начала эпидемии. Всего с начала эпидемии в Украине коронавирус обнаружили у 30 507 человек, из них 13 976 пациентов выздоровели, а 880 – умерли.