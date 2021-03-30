45-й президент США Дональд Трамп пришел на свадьбу своих сторонников. Они устроили торжество в Мар-а-Лаго (Флорида). Когда ему вручили микрофон, чтобы поздравить молодых - Трамп начал критиковать Джо Байдена и говорить о политике.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Трампа не приглашали на свадьбу. Но это уже не первый случай, когда бизнесмен позволяет себе прийти на чужой праздник. К примеру, в 2019 году Трамп пришел на свадьбу, которую устроили в его гольф-клубе в Нью-Джерси. Но это первый случай, когда Трамп самовольно пришел на чужую свадьбу с тех пор, как покинул Белый дом.

Гости приветствовали речь Трампа аплодисментами.

Взяв микрофон, Трамп сказал, что внимательно следит за новостями и огорчен тем, что видит и слышит. В частности, он начал говорить о проблемах на границе с Мексикой, ситуации в Иране, а также – отношениях с Китаем.

Он сказал, что при его президентстве власти Ирана “были готовы на любую сделку”, потока нелегальных мигрантов со стороны Мексики не было.

Резюмируя, Трамп снова сказал о том, что у него “украли выборы” из-за многих случаев мошенничества при подсчете голосов избирателей.

“Мне сказали – сэр, получите 66 миллионов голосов и выборы окончены. Я получил 75 миллионов голосов и что? Вы сами видели что произошло и что происходило. Много странных вещей”, – заявил он.

Свою речь Трамп закончил тостом “за прекрасную пару Джона и Меган Арриго”.