Президента США Дональда Трампа освистали во время прощальной церемонии с умершей судьей Рут Бадер Гинзбург, членом Верховного суда США. Она умерла от рака.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Когда Трамп появился на публике – это стало неожиданностью.

Американские граждане, которые собрались у ступенек Верховного суда, при появлении Трампа скандировали: “Долой!”

Трамп подождал некоторое время, но так как толпа не утихала – ушел.

President Trump and first lady Melania Trump paid their respects to Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg as a crowd booed and chanted "Vote him out." https://t.co/ANf1IQgLss pic.twitter.com/b6izGEjHPP — CNN (@CNN) September 24, 2020

Журналисты телеканала обратили внимание на то, что Трамп пришел на церемонию в защитной маске, хотя раньше отрицал необходимость носить их.

После такой “встречи” с толпой присутствующих, Трамп вместе с супругой Меланией сели в лимузин и уехали в Белый дом.

Гинзбург умерла вечером 18 сентября в окружении своей семьи в своем доме в Вашингтоне. Причиной смерти стали осложнения, вызванные метастатическим раком поджелудочной железы.

Судья Гинзбург была назначена в Верховный суд президентом Клинтоном в 1993 году. Она была второй женщиной, назначенной судьей и проработавшей более 27 лет.