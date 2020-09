Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Когда Трамп появился на публике – это стало неожиданностью.

Американские граждане, которые собрались у ступенек Верховного суда, при появлении Трампа скандировали: “Долой!”

Трамп подождал некоторое время, но так как толпа не утихала – ушел.

President Trump and first lady Melania Trump paid their respects to Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg as a crowd booed and chanted "Vote him out." https://t.co/ANf1IQgLss pic.twitter.com/b6izGEjHPP

— CNN (@CNN) September 24, 2020