Она выложила видео в TikTok.
Пользовательница Кейлин Филлипс под ником @Kaylinmarie21 на видео рассказала, что посадила на руку маленького осьминога во время путешествия на Бали.
Спустя несколько часов после съемки она узнала о том, что осьминог, которого она держала в руках, на самом деле смертельно опасен. Как оказалось, вследствие укуса этого осьминога человек умирает спустя несколько минут.
“Приехала на Бали и по незнанию взяла в руки одно из самых опасных животных. Через 3 часа звонила отцу в слезах”, – написала девушка.
@kaylinmarie21
Called my dad crying 3 hours later in Bali🙃 #blueringoctopus #bali #uluwatu #fyp #imdumb #thanksjesuschrist #ShowerWithMoxie #EnvisionGreatness
Укус такого осьминога практически безболезненный. Но несколько минут спустя наступает удушье, паралич и остановка сердца. Противоядие от яда этого осьминога до сих пор не найдено.
Яда одного осьминога достаточно, чтобы убить 26 человек.
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