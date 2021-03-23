Туристка на Бали случайно взяла в руки одно из самых опасных животных в мире - синекольчатого осьминога. Она сняла с ним видео и сделала несколько фото.

Она выложила видео в TikTok.

Пользовательница Кейлин Филлипс под ником @Kaylinmarie21 на видео рассказала, что посадила на руку маленького осьминога во время путешествия на Бали.

Спустя несколько часов после съемки она узнала о том, что осьминог, которого она держала в руках, на самом деле смертельно опасен. Как оказалось, вследствие укуса этого осьминога человек умирает спустя несколько минут.

“Приехала на Бали и по незнанию взяла в руки одно из самых опасных животных. Через 3 часа звонила отцу в слезах”, – написала девушка.

Укус такого осьминога практически безболезненный. Но несколько минут спустя наступает удушье, паралич и остановка сердца. Противоядие от яда этого осьминога до сих пор не найдено.

Яда одного осьминога достаточно, чтобы убить 26 человек.