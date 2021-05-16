Сьогодні о 10:00 в Харкові між вулицями Чеботарська і Євгена Котляра неподалік від Південного вокзалу підірвали старовинну будівлю - елеватор.

Відео знесення будівлі опублікували в соцмережах.

Подивитися на масштабний вибух прийшли жителі міста і журналісти.

Висота будівлі становить 60 метрів, у вежі перебували механізми елеватора.

Будівлю підірвали знизу, після чого вежа нахилилася в бік і впала, піднявши хмару пилу.



Як пише харківське видання “Комментарии.Ua”, елеватор з млином почав працювати у 1900 році. Він був закинутий із середини 90-х років.

Наразі на території елеваторного комплексу мають збудувати житловий мікрорайон.