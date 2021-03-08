Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Как отмечают организаторы, пандемия COVID-19 существенно повлияла на жизнь людей во всем мире и на жизнь женщин так же.
“Уровень домашнего насилия в условиях карантина стремительно растет, зато ответственность тех, кто совершает насилие, до сих пор не является безусловным перед законом”, – говорят организаторы, подчеркивая, что именно женщины чаще всего страдают от такого насилия.
Кроме того, большое количество женщин из-за пандемии потеряли работу, а те, кто вынужденно перешли на дистанционную работу, должны обеспечить себя и детей на онлайн-обучении средствами связи для реализации учебного и рабочего процесса одновременно. Женщины должны ухаживать за пожилыми родственниками, воспитывать детей, следить за здоровьем семьи, заниматься домашними делами.
Участники марша требуют:
- Ратификации Стамбульской конвенции;
- Прекращение урезание социальных гарантий для тех, кто потеряли работу;
- Создание безопасных условий труда для женщин, занятых в сферах с высоким риском заражения COVID-19;
- Обеспечение доступа ко всем медицинским и профилактическим услугам;
- Открытие государственных шелтеров в разных регионах Украины для женщин, которые подвергаются домашнему насилию;
- Справедливого расследования случаев насилия со стороны ультраправых организаций.
Стоит отметить, что участники и участницы акции идут организованной колонной, их с обеих сторон охраняют кордоны полиции.
Люди несут огромные баннеры, на которых написаны лозунги о равенстве прав для женщин.
Кроме того, выкрикивают слова: “Права человека – права женщин!”
Онлайн-трансляцию марша можно посмотреть по ссылке.