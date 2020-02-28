Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Обучение провели в Александровской больнице столицы. Участие в них приняли медики, спасатели, полиция и представители органов местной власти.

По легенде, которую отрабатывали, в столичное медицинское учреждение обратились два человека. Условные пациенты сообщили, что якобы неделю назад вернулись на самолете из Италии, где находились на заработках. У них, по легенде, обнаружили симптомы болезни Covid-19. Условных пациентов сразу доставили в Александровскую клиническую больницу, где в инфекционном отделении оборудована одна из лечебных баз.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, такие базы обустроены в медицинских центрах, персонал которых подготовлен к различному виду эпидемий. Это инфекционные отделения в следующих заведениях: Александровской клинической больнице, Киевской городской больнице № 4, Киевской клинической больнице № 9, городских детских клинических больницах № 1 и № 2, городской детской инфекционной больнице, в Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины. Всего развернуто 482 койки, из них для взрослых – 237 коек, для детей – 200 и 45 – для беременных. В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов. Реанимационные кровати инфекционных отделений медучреждений обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких.

Он также отметил, что весь коммунальный общественной транспорт столицы перед выходом на линию ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами. Также на случай осложнения эпидемической ситуации столичная власть определила дополнительные учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса. В случае необходимости они будут перепрофилированы для госпитализации пациентов. Также в Киеве проводят обучение персонала городских больниц, где специалисты объясняют, как выявить этот опасный вирус и как оказывать первичную помощь больным.

Кроме того, Кличко сообщил, что столичные власти планируют в ближайшее время закупить и установить оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в обоих аэропортах Киева.

Навчання із виявлення коронавірусу та проведення протиепідемічних заходів Друзі! Сьогодні в Олександрівській лікарні столиці провели навчання із виявлення коронавірусу та проведення протиепідемічних заходів. Ми підготували відділення у семи міських лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підозрою на вірус Covid-19 (коронавірус). Три з них – для дорослих, три – для дітей і одна спеціальна база для вагітних. Усього розгорнуто 482 ліжка. В структурі інфекційних відділень передбачено 78 боксів. Реанімаційні ліжка інфекційних відділень медзакладів забезпечені апаратами штучної вентиляції легень. У всіх цих лікарнях є необхідний запас засобів індивідуального захисту, витратних матеріалів, дезінфекційних засобів, необхідних для надання медичної допомоги. Також найближчим часом плануємо встановити обладнання для проведення експрес-тестів на коронавірус в обох аеропортах Києва. Ми зробимо це для того, аби пасажирам, у яких виявили високу температуру або ознаки можливого захворювання, могли зробити тест безпосередньо в аеропорту. Опубликовано Кличко – мер Пятница, 28 февраля 2020 г.