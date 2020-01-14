Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.
Инцидент произошел в понедельник вечером возле больницы в столице провинции Цинхай.
Отмечается, что сперва под землю провалился автобус с пассажирами и остановка с людьми, а после произошел взрыв.
Когда автобус уходил под землю, толпа людей на остановке пыталась убежать. В то же время, несколько человек пытались помочь пассажирам автобуса, но сами упали в яму, когда она начала расширяться.
- 1 апреля в Киеве микроавтобус Volkswagen провалился под землю во время движения по проезжей части. Водитель не пострадал.