У мера столиці Віталія Кличка в центрі Києва закінчився бензин у мотоциклі.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Кличко ехал на мотоцикле в центре Киева и вдруг заглох прямо посреди дороги. Как оказалось в баке мотоцикла просто закончился бензин.

Кличко заправлялся из обычной пластиковой бутылки, что запрещено нормами безопасности.

Дело в том, что пластик имеет свойство накапливать статическое электричество. Искра может образоваться при трении горючей жидкости о стенки пластиковой тары, что становится причиной возгорания.