Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Кличко ехал на мотоцикле в центре Киева и вдруг заглох прямо посреди дороги. Как оказалось в баке мотоцикла просто закончился бензин.
Кличко заправлялся из обычной пластиковой бутылки, что запрещено нормами безопасности.
Дело в том, что пластик имеет свойство накапливать статическое электричество. Искра может образоваться при трении горючей жидкости о стенки пластиковой тары, что становится причиной возгорания.
- В сентябре 2017 года мэр Киева Виталий Кличко и глава “Киевавтодора” Александр Густелев на мотоциклах проинспектировали состояние новых дорог в столице. Чиновники на мотоциклах прокатились по городу. В частности, в маршруте мотопрогулки был Воздухофлотский проспект.