Об этом рассказал бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух в Facebook.
Длинный украинский флаг запустили у административной границы с оккупированным полуостровом, рядом с пунктом пропуска Чонгар (Херсонская область).
“Друзья! Собратья! Украина! Наш флаг уже над Крымом! Эмоции невероятные! Сейчас будем запускать воздушную почту с открытками! Вместе мы сила, Украина победит”, – написал Балух.
По словам активиста, эта акция — совместный порыв жителей Крыма, которые были вынуждены покинуть территорию, аннексированную Россией.
“Люди наши там на оккупированной территории ждут от нас светлого посыла”, – сказал он журналистам “5 канала”.
- Меджлис призвал поднять крымскотатарский флаг с траурной лентой и зажечь свечу в окне 17 мая в 21:00 в память о депортированных крымских татарах.