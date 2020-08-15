В небо над оккупированным полуостровом Крым активисты запустили украинский флаг. Они сделали это с помощью воздушных шаров черного и красного цвета.

Об этом рассказал бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух в Facebook.

Длинный украинский флаг запустили у административной границы с оккупированным полуостровом, рядом с пунктом пропуска Чонгар (Херсонская область).

“Друзья! Собратья! Украина! Наш флаг уже над Крымом! Эмоции невероятные! Сейчас будем запускать воздушную почту с открытками! Вместе мы сила, Украина победит”, – написал Балух.

По словам активиста, эта акция — совместный порыв жителей Крыма, которые были вынуждены покинуть территорию, аннексированную Россией.

“Люди наши там на оккупированной территории ждут от нас светлого посыла”, – сказал он журналистам “5 канала”.