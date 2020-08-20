Об этом сообщает местное издание “НикВести”.

“Судя по фотографии и видео, для расклейки бордов была использована спецмашина с автолестницей 17 государственной пожарно-спасательной части, базирующейся в пгт Казанка. При этом борд с рекламой” Слуги народа “клеили люди в гражданской одежде”, – пишет издание.

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Игорь Негулевский на своей странице в Facebook сообщил, что пожарная машина участвовала в наклеивании бигбордов с политической рекламой в поселке Казанка-за того, что спасатели выполняли высотные работы в рамках договора с рекламным агентством.

Нардеп отметил, что в действиях рекламодателей и пожарных, по его мнению, нет ничего крамольного.

“Это один из видов заработка районных пожарных, причем отмечу совершенно официальный. Я знаю, что нашей рекламой занимаются многие рекламные агентсва и просто уверен, что с данной пожарной частью был заключен официальный договор на оказание подобных услуг. Я не думаю, что в отдаленных райцентрах есть большой выбор подрядных организацияй, которые оказывали бы подобные услуги. Поэтому ничего плохого в действиях пожарных нет, они заработали денег для государства предоставив услуги, которые они имеют право предоставлять”, – заявил депутат.

Ранее сообщалось, что партия “Слуга народа” на местных выборах в 2020 году решила заменить лозунг “Сделаем их вместе”, под которым в 2019 году проходила президентская кампания Владимира Зеленского и парламентская кампания самих “слуг”.