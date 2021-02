Об этом сообщает агентство AP.

Здание снесли серией управляемых взрывов — оно обрушилось за 20 секунд. От казино осталась куча обломков высотой около восьми этажей, их уберут до начала лета.

В комплекс Trump Plaza входит еще несколько зданий – в ближайшее время их снесут с помощью тяжелой техники.

Многие американские телеканалы транслировали снос сооружения. Ведущие назвали его “сокрушительным концом правления” Трампа.

Фото: АР

Небоскреб был построен в Атлантик-Сити штата Нью-Джерси еще в 1984 году. Там располагался отель и казино. В Trump Plaza отдыхало много звезд, среди которых Мик Джаггер, Джек Николсон, Мадонна, Шон Пенн, Барабра Стрейзанд, Мухаммед Али, Опра Уинфри.

С начала 1990 года доходы комплекса начали резко падать. Отчасти это было связано с открытием отеля Trump Taj Mahal.

LOOK: The Trump Plaza Hotel and Casino in Atlantic City is demolished. The hotel has been closed since 2014 pic.twitter.com/qniUzxp8Nk — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 17, 2021

Just now: Former President Trump’s Atlantic City hotel is demolished. Once a Boardwalk staple, Trump Plaza Hotel and Casino has been closed since 2014. pic.twitter.com/DM7eBB3gEY — The Recount (@therecount) February 17, 2021

Trump Plaza tower comes tumbling down with a blasting Atlantic City this morning a few minutes after 9 am pic.twitter.com/x7pDz69wDn — Carol Comegno (@CarolComegno) February 17, 2021

And just like that, Trump Plaza falls to the dust. pic.twitter.com/8KYkJhs7h7 — Jesse Bunch (@JesseBunch_) February 17, 2021

В 2014 году казино и отель Trump Plaza совсем обанкротились и были закрыты. Последние почти семь лет здание пустовало. Сам Трамп разорвал все отношения с Атлантик-Сити еще в 2009 году. С тех пор он получал лишь 10% от доходов трех казино, в названиях которых использовалось его имя, пишет издание The Guardian.

После поражения Дональда Трампа на выборах президента власти Атлантик-Сити выставили на аукцион право на снос небоскреба. Все вырученные деньги они планируют направить на нужды городского юношеского клуба.