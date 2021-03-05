Об этом сообщает The Guardian.
Человек, создавший страницу Круза и снявший видео, предельно точно повторил его мимику, движения, голос и даже смех. Лицо актера спроектировала нейросеть.
Интересно, что инструменты по распознаванию дипфейков посчитали видео реалистичными, а некоторые зрители все же сумели заметить некоторые несостыковки.
Накануне стало известно, что DeepTomCruise – это страница, которую создали бельгийский художник по визуальным эффектам Кристофер Уме (Christopher Ume) и актер Майлз Фишер (Miles Fisher), пародировавший Круза.
Все началось с того, что Уме предложил Фишеру снять видео о том, что Круз якобы собирается баллотироваться в президенты США 2020. Потом они решили сделать смешное видео для TikTok. Спустя несколько дней видео набрало свыше 2,5 миллиона, просмотров и творческий тандем решил повторить эксперимент.
Уме рассказал, что о дипфейках знал еще с 2018 года. Тогда он впервые попробовал свои силы в их создании. В будущем он собирается создавать и другие дипфейки.
“Я хотел бы показать людям технические возможности этого. Я не собираюсь использовать его так, чтобы расстроить людей, я просто хочу показать им, что возможно через несколько лет”, – отметил создатель.
- В Сети появилась аудиозапись, на которой актер и продюсер Том Круз обругал съемочную группу фильма “Миссия невыполнима 7” и пообещал уволить каждого, кто не будет соблюдать противоэпидемические меры.