В социальной сети TikTok появился аккаунт голливудского актера Тома Круза. На видео знаменитость рассказывает о встрече с Михаилом Горбачевым, показывает фокусы и хвастается игрой в гольф. Но он оказался дипфейком(DeepTomCruise). Изображение актера на видео создали с помощью нейросетей.

Об этом сообщает The Guardian.

Человек, создавший страницу Круза и снявший видео, предельно точно повторил его мимику, движения, голос и даже смех. Лицо актера спроектировала нейросеть.

Интересно, что инструменты по распознаванию дипфейков посчитали видео реалистичными, а некоторые зрители все же сумели заметить некоторые несостыковки.

Накануне стало известно, что DeepTomCruise – это страница, которую создали бельгийский художник по визуальным эффектам Кристофер Уме (Christopher Ume) и актер Майлз Фишер (Miles Fisher), пародировавший Круза.

Все началось с того, что Уме предложил Фишеру снять видео о том, что Круз якобы собирается баллотироваться в президенты США 2020. Потом они решили сделать смешное видео для TikTok. Спустя несколько дней видео набрало свыше 2,5 миллиона, просмотров и творческий тандем решил повторить эксперимент.

Уме рассказал, что о дипфейках знал еще с 2018 года. Тогда он впервые попробовал свои силы в их создании. В будущем он собирается создавать и другие дипфейки.

“Я хотел бы показать людям технические возможности этого. Я не собираюсь использовать его так, чтобы расстроить людей, я просто хочу показать им, что возможно через несколько лет”, – отметил создатель.