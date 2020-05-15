Ученые из студии биомедицинской визуализации Visual Science создали наиболее детализированную и научно достоверную 3D-модель коронавируса SARS-CoV-2.

Модель доступна на сайте студии.

Новую модель удалось создать на основе новых исследований структуры коронавируса, а также на данных, которые ранее получили ученые-вирусологи.

Ярким цветом на модели коронавируса обозначены белки. Они кодируются вирусным геномом.

Серый цвет – структуры, которые вирус заимствует у клетки-хозяина.

При создании модели ученые стремились подчеркнуть “паразитическую и неавтономную природу вирусов”.

Модель была создана в рамках некоммерческого проекта Viral Park.

Студия Visual Science ранее создала модели ВИЧ, вируса гриппа A/H1N1, Эболы, папилломы и Зика.

В сообщении напомнили, что до 2019 года ученым было известно о шести коронавирусах, способных заразить человека. Четыре из них (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 и HKU1) вызывают симптомы, похожие на простуду. Два других, SARS-CoV и MERS-CoV, заражают нижние дыхательные пути с высокой вероятностью тяжелого заболевания и даже смерти.

Коронавирус COVID-19 вызван вирусом SARS-CoV-2. Он опасен по причине того, что может заражать нижние дыхательные пути, где оба вируса прикрепляются к рецепторам на клеточных поверхностях.