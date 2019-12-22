Об этом сообщают #Буквы.
Так, со словами поддержки уже выступили:
- фронтмен группы “Бумбокс” Андрей Хливнюк;
- лидер группы “Гайдамаки” Александр Ярмола;
- лидер “Mad Heads” Вадим Красноокий;
- лидер Kozak System Иван Леньо;
- Женя Галич из группы O`Torvald;
- Олег “Фагот” Михайлюта из ТНМК;
- Василий “Прозоров” Переверзев из групп “Тол” и “ПНД”;
- участники группы “Нумер 482”;
- один из участников “ДахаБрахи” Марко Галаневич;
- группа Dakh Daughters;
- режиссер Кадим Тарасов.
Ранее в поддержку выступили фронтмены украинских музыкальных групп “Скай” и “Без обмежень”. Лидер группы “Скай” Олег Собчук призвал либо показать неопровержимые доказательства, что Антоненко действительно виновен, либо же отпустить его на свободу.
Лидер группы “Без обмежень” Сергей Танчинец назвал нелепыми доказательства следствия и отметил, что не верит в причастность Антоненко к убийству журналиста.
Стоит отметить, что по Киеву стали появляться граффити с призывом освободить Андрея Антоненко-Riffmaster. Их можно увидеть от ст. м. “Льва Толстого” до Майдана Незалежности.
Фото: #Буквы
Кроме того, сегодня на Майдане проходит музыкальный марафон “Білими Нитками”:
- Ранее суд избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Он был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога. Также была арестована на 2 месяца Юлия Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, якобы вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.
- Константин Татарченко, адвокат военного и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), подал апелляцию на решение Печерского суда Киева об аресте его подзащитного.
- Андрей Антоненко подал иск против должностных лиц, испортивших его репутацию. Иск подан против министра внутренних дел Арсена Авакова, президента Украины Владимира Зеленского, генерального прокурора Руслана Рябошапки, а также первого заместителя главы Нацполиции, начальника уголовной полиции Евгения Коваля.