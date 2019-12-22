Известные украинские музыканты выразили слова поддержки обвиняемым по делу убийства журналиста Павла Шеремета - Андрею Антоненко-Riffmaster, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, со словами поддержки уже выступили:

фронтмен группы “Бумбокс” Андрей Хливнюк;

лидер группы “Гайдамаки” Александр Ярмола;

лидер “Mad Heads” Вадим Красноокий;

лидер Kozak System Иван Леньо;

Женя Галич из группы O`Torvald;

Олег “Фагот” Михайлюта из ТНМК;

Василий “Прозоров” Переверзев из групп “Тол” и “ПНД”;

участники группы “Нумер 482”;

один из участников “ДахаБрахи” Марко Галаневич;

группа Dakh Daughters;

режиссер Кадим Тарасов.

Ранее в поддержку выступили фронтмены украинских музыкальных групп “Скай” и “Без обмежень”. Лидер группы “Скай” Олег Собчук призвал либо показать неопровержимые доказательства, что Антоненко действительно виновен, либо же отпустить его на свободу.

Лидер группы “Без обмежень” Сергей Танчинец назвал нелепыми доказательства следствия и отметил, что не верит в причастность Антоненко к убийству журналиста.

Стоит отметить, что по Киеву стали появляться граффити с призывом освободить Андрея Антоненко-Riffmaster. Их можно увидеть от ст. м. “Льва Толстого” до Майдана Незалежности.

Фото: #Буквы

Кроме того, сегодня на Майдане проходит музыкальный марафон “Білими Нитками”: