Видео поздравления опубликовало Министерство образования и науки Украины.

“Команда станции “Академик Вернадский” поздравляет Большую Землю и всех украинцев, где бы вы ни были, с Днем вышиванки”, – сказали полярники.

На видео полярники 25-й экспедиции читают стих украинского поэта и историка Дмитрия Павличко “Два кольори”.

Українські полярники вітають Україну з Днем вишиванки

Українські полярники зі станції “Академік Вернадський” вітають Україну з Днем вишиванки!

Де б ми, українці, не були, пам’ятаймо, що маємо чудові традиції, та бережімо їх!

Національний антарктичний науковий центр

#25УАЕ #Антарктида

Опубліковано Міністерство освіти і науки України Четвер, 21 травня 2020 р.

Напомним, что впервые с инициативой отмечать День вышиванки в Украине выступила в 2006 году студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк. Она вдохновилась своим другом, который постоянно носил вышиванку.

Ранее #Буквы рассказывали об истории украинской вышиванки, о том, что она символизирует.