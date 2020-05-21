Видео поздравления опубликовало Министерство образования и науки Украины.
“Команда станции “Академик Вернадский” поздравляет Большую Землю и всех украинцев, где бы вы ни были, с Днем вышиванки”, – сказали полярники.
На видео полярники 25-й экспедиции читают стих украинского поэта и историка Дмитрия Павличко “Два кольори”.
Українські полярники вітають Україну з Днем вишиванки
Українські полярники зі станції “Академік Вернадський” вітають Україну з Днем вишиванки!
Де б ми, українці, не були, пам’ятаймо, що маємо чудові традиції, та бережімо їх!
Національний антарктичний науковий центр
#25УАЕ #Антарктида
Опубліковано Міністерство освіти і науки України Четвер, 21 травня 2020 р.
Напомним, что впервые с инициативой отмечать День вышиванки в Украине выступила в 2006 году студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк. Она вдохновилась своим другом, который постоянно носил вышиванку.
Ранее #Буквы рассказывали об истории украинской вышиванки, о том, что она символизирует.
- Поисковая система Google посвятила новый дудл Всемирному дню вышиванки.
- Беременная Джамала в День вышиванки устроила трогательную домашнюю фотосессию в своих платьях-вышиванках.