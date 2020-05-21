Українські полярники вітають Україну з Днем вишиванки

Українські полярники зі станції “Академік Вернадський” вітають Україну з Днем вишиванки!

Де б ми, українці, не були, пам’ятаймо, що маємо чудові традиції, та бережімо їх!

Національний антарктичний науковий центр

#25УАЕ #Антарктида

Опубліковано Міністерство освіти і науки України Четвер, 21 травня 2020 р.