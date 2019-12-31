Оригинальное видеопоздравление обнародовано на Facebook-странице Министерства образования Украины.

“Друзья, Новый год уже совсем скоро. Поэтому ловите первые поздравления от наших полярников с украинской антарктической станции “Академик Вернадский”. Кому-кому, а им снега на эти праздники точно хватает. Счастливого Нового года!”, – отмечается в подписи к видео.

В своих поздравлениях полярники пожелали украинцам душевного спокойствия, а также силы и уверенности “изменить то, что можно”, счастья и удачи, которые должны стать “верными спутниками”, благополучия и здоровья “на славу Украины”, “искренних улыбок и верных друзей”, покорения новых высот, захватывающих приключений.

Стоит отметить, что видео полярники записывали в длинном снежном тоннеле, который украсили елочными игрушками.

СПРАВКА. Академик Вернадский – единственная украинская антарктическая станция, расположенная на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова. Она работает круглый год и является метеорологической и географической обсерваторией. Основана в 1953 году как британская станция “Фарадей”. В феврале 1996 года была приобретена Украиной за символическую цену в один фунт стерлингов и переименована в “Академик Вернадский”.